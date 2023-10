IPMA coloca seis distritos no continente em aviso amarelo devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou seis distritos do país com aviso amarelo esta madrugada, alertando para precipitação por vezes forte.

De acordo com o IPMA, prevê-se para o Porto, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, até às 06:00 de hoje, "aguaceiros, pontualmente fortes e que poderão ser acompanhados de trovoada e de rajadas fortes de vento".

Em Lisboa, o aviso está em vigor até às 03:00.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo é emitido sempre que há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

O distrito de Faro esteve no domingo em aviso vermelho devido ao risco de "precipitação forte e persistente", devido à passagem da depressão Bernard.

Ventos fortes cruzados condicionaram as operações de aterragem e descolagem no Aeroporto Internacional Gago Coutinho, em Faro, tendo levado ao cancelamento de pelo menos sete voos, disse fonte da Navegação Aérea de Portugal (Nav) à Lusa.

A chuva intensa e os ventos fortes provocaram pequenas inundações, queda de árvores e de algumas estruturas um pouco por toda a região, afetando principalmente a zona do sotavento algarvio, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O aviso vermelho para precipitação é emitido face a previsões de chuva superior a 40 litros por metro quadrado numa hora ou superior a 60 litros por metro quadrado num período de seis horas.