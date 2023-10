Director-geral da OMS diz que situação em Gaza está fora de controlo

A situação em Gaza está "a ficar fora de controlo" devido à falta de ajuda humanitária imediata, disse hoje o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) na rede social X (antigo Twitter).

"A cada segundo que esperamos para dar ajuda médica, perdemos vidas", lamentou Tedros Adhanom Ghebreyesus, sublinhando que os produtos médicos ficaram bloqueados durante quatro dias na fronteira entre o Egito e Gaza.

"Precisamos de acesso imediato para começar a fornecer estes produtos vitais", insistiu, apelando à abertura do posto fronteiriço de Rafah.

Durante dias, toneladas de ajuda foram bloqueadas no deserto egípcio do Sinai, enquanto Rafah está fechada no lado palestiniano, após quatro atentados esta semana.

Israel e o Hamas estão em guerra desde 07 de outubro, quando operacionais do grupo palestiniano fizeram uma incursão sem precedentes em território israelita e mataram mais de 1.400 pessoas, segundo as autoridades de Telavive.

Israel respondeu com bombardeamentos contra a Faixa de Gaza que mataram pelo menos três mil pessoas, de acordo com as autoridades palestinianas do enclave.

Há também a registar 12.500 feridos em Gaza e mais de 4.200 feridos em Israel.

Além dos bombardeamentos, Israel cercou e suspendeu os fornecimentos à Faixa de Gaza, um pequeno território onde vivem 2,3 milhões de pessoas e que é controlado pelo Hamas desde 2007.