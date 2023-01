Em dia de azar há quem tente a sorte no Euromilhões. Independentemente das superstições, nesta 'Sexta-feira 13' estão em jogo 65 milhões de euros no jogo que, a cada semana, pode enriquecer qualquer apostador no caso de acertar em cheio na chave vencedora.

Esta sexta-feira (004/2023), a sorte andou novamente à roda e ditou os números 4 - 13 - 25 - 33 - 37 e as estrelas 5 e 10.

O maior prémio de sempre atribuído em Portugal foi de 190 milhões de euros, entregues a um apostador de Castelo Branco, em Outubro de 2014.