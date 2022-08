Biden visita Kentucky para avaliar danos causados pelas inundações

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje ao Kentucky, acompanhado pela primeira-dama, para se encontrar com famílias locais e avaliar os danos provocados pelas históricas inundações naquele estado norte-americano.

Joe e Jill Biden foram recebidos pelo governador democrata Andy Beshear à chegada ao leste do Kentucky, estado fustigado entre final de julho e início de agosto por tempestades e inundações em que pelo menos 37 pessoas morreram.

O chefe de Estado foi ver a devastação das tempestades no condado de Breathitt, parando na zona onde um autocarro escolar, empurrado pelas águas das inundações, colidiu com um prédio parcialmente destruído.

"Eles [Joe e Jill] vão receber uma atualização sobre a resposta ao desastre, vão agradecer aos que estão na linha da frente e vão partilhar a dor com a comunidade", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

Jean-Pierre adiantou que a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês) forneceu mais de 3,1 milhões dólares (cerca de três milhões de euros) em fundos e centenas de equipas de resgate foram enviadas para prestar assistência.

"As inundações no Kentucky e o clima extremo em todo o país são mais um alerta da intensificação e aceleração dos impactos das alterações climáticas e da necessidade urgente de investir para tornar as nossas comunidades mais resilientes a elas", disse.

A visita de hoje é a segunda do Presidente norte-americano ao Estado desde que assumiu o cargo em 2021. O líder dos Estados Unidos já havia visitado o Kentucky em dezembro, depois da passagem de tornados que mataram 77 pessoas e deixaram um rasto de destruição.

Biden alargou a assistência federal para desastres no Kentucky, garantindo que o Governo cobre o custo total da remoção de detritos e outras medidas de emergência.

As inundações ocorreram um mês depois de o governador do estado do Kentucky ter visitado a cidade Mayfield para comemorar a conclusão da reconstrução das primeiras casas desde a passagem de um tornado. Três famílias receberam as chaves das suas novas casas.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) disse no domingo que as inundações continuam a ser uma ameaça, alertando para a previsão de mais temporais até quinta-feira.