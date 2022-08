Vila Real, Bragança e Guarda sob aviso amarelo devido ao calor

Os distritos de Vila Real, Bragança e Guarda estão hoje sob aviso amarelo devido ao calor, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima nestes três distritos, para os quais estão previstos 37 graus em Bragança, 35 em Vila Real e 30 na Guarda, vigora até às 18:00 de hoje, de acordo com a informação publicada no 'site' do IPMA.

O Grupo Central dos Açores, constituído pelas ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, está sob aviso laranja, mas devido à previsão de chuva forte até às 09:00 locais de hoje (10:00 em Lisboa), passando a aviso amarelo a partir do meio-dia (13:00 em Lisboa).

Na escala de avisos do IPMA, que tem o vermelho como o mais grave, o laranja refere-se a uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo avisa para uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

O IPMA informa ainda que os distritos de Viana do Castelo e do Porto estão hoje com risco elevado de exposição aos raios ultravioleta (UV) e os restantes distritos de Portugal continental em risco muito elevado, assim como a Região Autónoma da Madeira e a ilha das Flores, nos Açores.

As ilhas açorianas Terceira e São Miguel estão em risco elevado de exposição aos raios ultravioleta (UV).

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo, sendo que nas situações de risco muito elevado é aconselhado a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar, e que se evite a exposição das crianças ao sol.

O cálculo do risco de exposição à radiação ultravioleta (UV) é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para Portugal continental, apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado no litoral oeste até ao final da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso.

Há também a possibilidade de ocorrência de chuviscos em alguns locais do litoral Norte e Centro.

O vento soprará em geral fraco, predominando do quadrante oeste, soprando temporariamente moderado de sudoeste na costa suldo Algarve durante a tarde, e sendo por vezes forte (até 40 km/h)do quadrante norte nas terras altas da região Norte até final damanhã e a partir do final da tarde. Para a Madeira, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo. O vento estará fraco a moderado de nordeste, soprando por vezes forte nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Nos Açores, grupo central, são esperados períodos de céu muito nublado com abertas, e períodos de chuva e aguaceiros, por vezes forte, na madrugada e manhã.

Há ainda Condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

No Grupo Ocidental (ilhas do Corvo e Flores), o céu terá períodos de muito nublado com boas abertas, com aguaceiros fracos.

Para o Grupo Oriental, (ilhas de Santa Maria e São Miguel), as previsões também apontam para períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros a partir da tarde.