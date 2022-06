Três mortos e 14 feridos devido a tiroteio no Tennessee

Um tiroteio perto de um 'nightclub' no estado norte-americano de Tennessee provocou hoje três mortos e 14 feridos, segundo a polícia.

Uma responsável da polícia de Chattanooga, Celeste Murphy, afirmou em conferência de imprensa que 14 pessoas foram atingidas a tiro e três foram atropeladas quando fugiam do local.

Do total de baleados, dois morreram e a terceira vítima mortal foi atingida por um veículo, afirmou Murphy, adiantando que alguns dos feridos estão em estado crítico.

A mesma responsável indicou que durante a madrugada a polícia foi chamada por um incidente com tiros numa avenida perto do 'nightclub' e os agentes encontraram várias vítimas no local.

Segundo foi relatado, houve vários atiradores, mas as investigações prosseguem com as autoridades a procurarem mais informações.

A polícia acredita, no entanto, foi este foi um incidente isolado e que não constitui uma ameaça contínua à segurança pública.