Advogada e activista mexicana Cecilia Monzón morta a tiro

A advogada e ativista Cecilia Monzón foi morta a tiro no sábado, dentro do seu carro, no município mexicano de San Pedro Cholula, em Puebla.

Segundo a imprensa mexicana, dois indivíduos armados mataram a advogada, uma conhecida ativista feminista pelo trabalho com vítimas de violência de género e pela defesa dos direitos das mulheres.

Cecilia era também bem conhecida na esfera pública pela sua atividade política. Foi apoiante do Partido Revolucionário Institucional e candidata à presidência municipal de San Pedro Cholula pelo Partido Ecologista Verde.

A Procuradoria-Geral da República do México lançou uma investigação. Os responsáveis pelo ataque ainda não foram detidos.