Borrell felicita Presidente eleito da Somália e evoca "nova era de cooperação"

O chefe da diplomacia dos 27, Josep Borrell, felicitou hoje o novo Presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, cuja eleição considera iniciar uma "nova era de cooperação" entre a União Europeia (UE) e o país africano.

Num comunicado divulgado em Bruxelas, Borrell sublinha "o empenho da UE em iniciar uma nova era de cooperação com a Somália, um dos maiores destinatários de segurança, desenvolvimento e assistência humanitária da União Europeia".

A Somália está mergulhada há anos numa crise política e de segurança.

Hassan Sheikh Mohamud foi eleito pelo parlamento somali no passado fim de semana e na mensagem de felicitações Borrell transmitiu-lhe o compromisso de Bruxelas em apoiar a Somália no caminho para uma transição pacífica de poder e a formação de um "governo funcional".

O próximo Governo somali deverá executar um processo de reforma multidisciplinar na política, segurança e economia, áreas que registam acentuado atraso devido às dificuldades que enfrentou, entre atritos territoriais e a ameaça do grupo extremista islâmico Al-Shebab.

Borrell adianta que debateu com Mohamud o papel do Quarteto (República Federativa da Somália, Nações Unidas, União Africana, UE) no futuro do país e "a necessidade de retomar as discussões técnicas sobre o caminho a seguir no processo de transição de segurança".

Os dois lados discutiram "em detalhe" a questão da operação Atalanta da União Europeia para combater a pirataria no oceano Índico, segundo o comunicado.