Governo lança agenda que visa atrair pessoas para o Turismo

O novo secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, garante que o governo vai dar respostas à falta de mão-de-obra no sector, criando uma agenda para atracção e qualificação de pessoas para o turismo.

Uma agenda “estratégica e necessária” assente em cinco eixos.

I. Reforçar a qualificação dos recursos humanos.

II. Criar uma campanha específica para o trabalho no turismo, que aproxime as pessoas e as empresas.

III. Promover uma maior agilização na emissão de vistos para trabalhar em Portugal.

IV. Disponibilizar apoios às empresas para a contratação estável de recursos humanos.

V. Valorizar as profissões do turismo e as remunerações.

Mais pessoas, mais qualificações e mais profissionais, pois “no turismo o software são as pessoas” é o propósito do governo da República.

Na sessão de abertura do 47.º Congresso Nacional da APAVT no qual ”Fazer!” é o tema o governante assumiu que as reivindicações do sector serão contempladas já em 2023 com a disponibilização de apoios no valor de 100 milhões de euros, divididos pela nova linha ‘Consolidar mais Turismo’ que terá uma dotação de 30 milhões de euros e o reforço do Programa Apoiar acordado, com a Confederação do Turismo Português, em Outubro passado, no contexto do Acordo de para a Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, no valor de 70 milhões de euros.