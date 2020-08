Porque é tão importante aplicar protector solar todos os dias?

Atenção, não é só na praia ou na piscina que estamos expostos à radiação ultravioleta (UV) e aos danos cutâneos que provocam queimaduras solares (os “escaldões”), e o envelhecimento precoce da pele.

A radiação UV também provoca outro tipo de malefícios, como lesões oculares e enfraquecimento do sistema imunitário. Sempre que estamos ao ar livre, seja a caminhar, sentados numa esplanada ou a praticar desporto, a radiação solar atinge-nos, mesmo em dias nublados. Por isso, devemos aplicar protector solar diariamente, 30 minutos antes de sair de casa, em todas as zonas que vão estar expostas, principalmente quando formos à praia ou à piscina.

Qual é a diferença entre um protector solar mineral e um protector solar químico?

Enquanto o protector mineral (também designado por físico) contém substâncias que refletem a radiação UV, o protector químico absorve-a. Atualmente, existe já um terceiro tipo de protector solar que reflete e absorve a radiação UV, ou seja, é um protector mineral e químico. Este é o tipo de protector mais aconselhável por refletir e absorver a radiação UV em simultâneo. Normalmente, pode encontrar esta informação na parte de trás da embalagem do protector solar ou no folheto informativo que acompanha o produto.

Os cosméticos e a maquilhagem com Fator de Proteção Solar (FPS) também nos protegem da radiação UV?

Protegem. No entanto, e regra geral, não costumam ter um FPS muito elevado. O ideal é utilizar diariamente um protector solar com FPS não inferior a 30. Pode aplicá-lo a seguir ao creme hidratante e antes da maquilhagem.

Como devemos escolher um protector solar?

Opte por um protector solar que assegure a proteção contra a radiação UVA e UVB. Quanto mais clara for a pele, mais elevado deve ser o fator de proteção solar, embora o FPS nunca deva ser inferior a 30, mesmo em pessoas com pele morena. O ideal seria, todos nós usarmos protector solar com FPS 50+.

