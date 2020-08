Centro Multiusos do Porto Moniz acolhe exposição sobre cachalotes

Entre 21 de Agosto e 17 de Setembro, a exposição itinerante de fotografia “Cachalote – O embaixador dos oceanos nos mares da Madeira” pode ser visitada no Centro Multiusos do Porto Moniz.

Através de 19 fotografias é retratada a presença do cachalote (Physeter macrocephalus) nos mares da Madeira. A exposição inclui fotografias captadas por investigadores do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, polo da Madeira, OOM - Observatório Oceânico da Madeira e de empresas marítimo-turísticas.

O cachalote é actualmente considerado uma espécie vulnerável sendo, por isso, alvo de ações de conservação. O objcetivo da exposição é precisamente dar a conhecer esta espécie e consciencializar sobre a sua vulnerabilidade. A exposição foi concebida no âmbito do “Whale Tales Project”, um projecto financiado pelo FUNDO para a Conservação dos Oceanos, criado pelo Oceanário de Lisboa e pela Fundação Oceano Azul.

O “Whale Tales Project” teve início em Janeiro de 2019 e tem a duração de 3 anos. O principal objectivo deste projecto é aumentar o conhecimento científico sobre o cachalote, nomeadamente, de que forma utiliza os mares da Madeira e qual a sua condição fisiológica. A metodologia aplicada é multidisciplinar e inovadora, pois combina a ecologia espacial, a ecofisiologia e a ecotoxicologia. Uma componente importante do projecto inclui também a dinamização de acções que levem à promoção de comportamentos e atitudes positivas em prol da conservação desta espécie e do oceano em geral.