A situação nas Ilhas Canárias não está a melhorar, muito pelo contrário. Só neste mês de Agosto registaram-se mais casos positivos do que aqueles que foram identificados ao longo de todos os meses anteriores (desde Março). Actualmente, existem 1.200 casos activos no arquipélago e 33 surtos - um deles ligado a mais de 100 pessoas que ficaram infectadas em duas discotecas, na cidade de Las Palmas, Gran Canária.

Para que se tenha noção dos número de covid-19, as Ilhas Canárias registaram só hoje 146 novos positivos de acordo com os dados divulgados pelo Governo Regional. O número total de casos activos nas ilhas chega agora a 1.250 pacientes, com Gran Canaria a liderar a subida (817).

Entre esta terça e quarta-feira, registaram-se nove altas médicas, mas os internamentos continuam a crescer e já são 12 pessoas que se encontram internadas nos Cuidados Intensivos - quatro a mais relativamente a terça-feira.

Os dados actualizados às 14 horas desta quarta-feira reflectem também que Gran Canaria ultrapassou o total de 1.500 casos de coronavírus (1.505), dos quais mais da metade estão activos no momento. A ilha está cada vez mais perto dos 1.815 casos confirmados que Tenerife regista desde o início da pandemia - existem actualmente 250 casos activos nesta ilha.

Vida nocturna fez aumentar o número de casos

Também no balanço diário ficou-se a saber que existem 33 surtos activos nas ilhas. A maioria reporta-se a Las Palmas (23) e três foram identificados em Lanzarote. Muitos dos casos estão relacionados à vida nocturna.

A responsável pela Saúde das Ilhas Canárias informou que dois dos focos activos estão directamente ligados à vida nocturna e discotecas na capital de Gran Canaria. Desses boates já resultaram 114 positivos, dos quais quatro já estão hospitalizados. Além disso, outros 114 contactos permanecem em acompanhamento.

Outro surto em Gran Canária, também ligado a uma discoteca, causou 20 casos activos e cinco estão a ser seguidos. Já em Lanzarote, a vida nocturna também influenciou o aumento de casos. Um dos surtos surgiu numa festa, resultando em 14 casos positivos e 69 contactos relacionados.

Há ainda outros surto relacionados à comemoração de aniversários, festas com amigos e familiares ou reuniões de lazer, principalmente.

No total, conclui a saúde, há 414 pessoas com teste positivo associado a estes surtos e outras 653 - que mantiveram contactos próximos com estes - encontram-se em acompanhamento.