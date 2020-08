Homem baleado num café na Póvoa do Varzim internado em estado grave

Um homem foi hoje hospitalizado em estado grave depois de ter sido baleado num café na Póvoa do Varzim, na sequência de uma discussão, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 17:57, dando conta de um ferido grave numa ocorrência com arma de fogo na Rua Alfredo Feio, na Póvoa do Varzim, distrito do Porto.

Contactados pela Lusa, os bombeiros da Póvoa do Varzim indicaram que terá ocorrido uma discussão entre um grupo de homens que se encontrava na esplanada, tendo um deles sido baleado e posteriormente transportado para o Hospital Pedro Hispano.

A Lusa questionou a PSP local sobre a existência de detidos, mas não obteve resposta.