Itália regista 15 óbitos e subida de contágios com 193 novos casos

Itália registou 15 mortes associadas à doença covid-19 nas últimas 24 horas, metade das verificadas na terça-feira, elevando para 34.914 o número de vítimas mortais contabilizadas no país desde o início da crise sanitária em fevereiro, foi hoje divulgado.

Os novos contágios no país voltaram a subir, com o diagnóstico de 193 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número superior aos 138 registados no dia anterior, segundo os dados da Proteção Civil italiana.

Com a identificação destes 193 novos contágios em relação ao dia anterior, o país totaliza, até à data, 242.149 pessoas que estão ou estiveram infetadas com o novo coronavírus desde fevereiro.

A maioria dos óbitos (12) ocorreu na região da Lombardia (norte de Itália), que continua a ser a zona mais afetada do país.

Também nesta região foram confirmados 71 dos 193 novos casos.

Em todo o país, 71 doentes continuam internados em unidades de cuidados intensivos, metade destes pacientes estão hospitalizados na Lombardia.

Um dos países europeus mais afetados pela atual pandemia, a Itália iniciou, em maio, um plano faseado de desconfinamento da população e uma retoma gradual da atividade económica, após mais de dois meses de confinamento.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).