Curso de Vinhos na Mais Fronteiras

Apresentamos um exclusivo e muito requisitado curso da Mais Fronteiras: o curso de Vinhos com o Sommelier Sérgio Marques, vencedor nos considerados Óscares dos Vinhos em Portugal, realizado pela Revista Wine e vencedor ainda do prémio de Sommelier/Wine Director do Ano 2018. Um especialista que define a importância do vinho numa refeição como «o sal para encontrar o ponto perfeito de uma experiência gastronómica».

O Curso de Vinhos nível I e II, conta com 20 horas (cada nível) e consiste em provas cegas, vinhos rosés, brancos e tintos, sendo direccionado especialmente para empregados de mesa e produtores. De realçar que as nossas formações também estão abertas aos mais curiosos e interessados do público em geral.

Sendo a linha orientadora da Mais Fronteiras a formação focada na aplicação profissional e prática, este curso não poderia ser diferente, contribuindo para a excelência do serviço prestado pelos profissionais, aumentando a satisfação dos clientes e acrescentando valor às unidades hoteleiras, restaurantes e demais entidades regionais.

Conheça a Mais Fronteiras

A Mais Fronteiras nasceu em boa hora, pois veio preencher uma lacuna no mercado em termos de formação na área hoteleira e numa altura de grande crescimento do sector.

Gestão de reclamações, atendimento ao público, cursos de vinhos, formação nas várias áreas das línguas aplicadas ao contexto de cada secção, são apostas que vieram trazer às empresas e aos seus profissionais um outro brio, uma outra forma de acrescentar valor à sua a sua profissão.

A Mais Fronteiras recorre a excelentes profissionais da área que têm o know-how da operação e incluem essas experiências nas suas formações, enriquecendo o conteúdo das mesmas, o que é uma enorme mais-valia!

«A equipa de Restaurante e Bar que fez o curso de vinhos está mais apta a prosseguir a excelência de serviço que é apanágio desta casa. Assim e com uma informação mais completa nesta área, potenciando o crescimento nas vendas, a exigência e o compromisso para com o serviço que se pretende foram notados de imediato, esta é uma formação que complementa na perfeição a técnica/conhecimento do mundo dos vinhos, com a arte de bem servir.»

Natália Camacho - Assistente de Direcção de F&B - Quinta da Casa Branca - Madeira

https://www.facebook.com/maisfronteiras1/