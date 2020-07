Acessórios de higienização contra a propagação do vírus

No âmbito da época em que vivemos e na sequência do nosso desenvolvimento relativamente a estes artigos, esta semana abordaremos a questão dos acessórios e dos materiais de limpeza, para uma higienização eficaz contra a propagação do vírus.

À luz do que sabemos, considera-se que o SARS-CoV-2 pode permanecer nas superfícies durante, pelo menos, 48 horas. Caso seja difícil de executar uma higienização adequada e frequente, as superfícies podem tornar-se reservatórios de vírus e de outros microrganismos igualmente prejudiciais à nossa saúde.

Todas as superfícies podem ser veículos de transmissão, principalmente porque este vírus propaga-se através de gotículas que podem pousar nas superfícies duras e aí manter-se durante um longo prazo de tempo.

Os estabelecimentos de todos os sectores, para sua própria salvaguarda e para proteção dos seus clientes, devem assegurar-se que todos os materiais de limpeza devem obedecer ao seguinte

Distinção entre materiais de limpeza: É imperativo que exista uso exclusivo, mediante o nível de risco, dos materiais de limpeza conforme as áreas nas quais serão utilizados – a esfregona que se usa nas casas-de-banho nunca se usa nas salas, nos quartos ou cozinhas, sob risco de haver contaminação cruzada.

Embora o balde e a esfregona sejam reutilizáveis, devemos garantir uma desinfeção profunda destes materiais, principalmente no final da sua utilização. Os baldes e esfregonas devem ser diferentes, conforme atrás referido, principalmente quando lidamos com áreas e espaços públicos.

Folhas de papel: O papel é excelente para a limpeza de superfícies, uma vez que é descartável e não deixa resíduos. Contudo, devemos lembrar-nos da época pré-covid, em que a defesa do ambiente era imperativa para mantermos o nosso Planeta, pelo que se puder, utilize panos descartáveis em vez de papel ou panos normais, mediante as regras descritas abaixo.

Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único. Contudo, sabemos que isso não é economicamente viável nem prático. Assim, a maneira mais eficaz de poder continuar a usar panos de limpeza é deixá-los embebidos numa solução desinfetante não evaporável entre utilizações. Esta solução deve ser mudada após uma jornada de trabalho e os panos devem ser lavados debaixo de água corrente, de preferência morna, após cada utilização e antes de mergulhá-los na solução desinfetante.

Os panos de limpeza, principalmente em grandes estabelecimentos comerciais ou de saúde, com maior risco de contaminação, deverão ser diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo com o nível de risco que estas apresentam.

Em anexo a este artigo encontra um quadro de cores que poderá utilizar para basear-se para efetuar uma higienização eficiente.

É essencial que não se esqueça que nesta época pós-COVID, temos que ter em atenção outras zonas ou superfícies, como por exemplo:

Maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets , teclados de computadores, telemóveis, chaves, POS, terminais multibanco.

Torneiras, botões de elevadores, manípulos de autoclismos.

Bancadas, cadeiras, corrimãos, brinquedos de criança.

Dinheiro, entre outros.

Lembre-se que, infelizmente, esta pandemia veio para ficar e é importantíssimo que comecemos a habituar-nos a efetuar corretamente as higienizações solicitadas pelas autoridades de Saúde.

