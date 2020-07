Jardins do Qasbah voltam a 'dar' música este fim-de-semana

Este fim-de-semana, os jardins do Qasbah recebem Mário Rey e 'Rafa 4 & More Featuring Madalena Caldeira'.

Na sexta, a partir das 20h30, Mário Rey orienta a música em mais um final de tarde 'By The Sea', ao pôr-do-sol.

O concerto de sábado, protagonizado por ‘RAFA 4 & MORE featuring Madalena Caldeira’, realiza-se às 21h30. Este será um regresso ao activo das noites de jazz.

A noite junta várias gerações de músicos, num serão mágico, marcado por uma fusão de estilos.

O projecto Rafa 4 & More (Ricardo Dias – contrabaixo; Vitor Anjo – guitarra; Paulo Gouveia – bateria; Rafael Andrade – trompete), vem acompanhado pelo talento natural de Madalena Caldeira, na voz.

Esta formação musical nasceu das noites de jazz do Marginal, com o objectivo de convidar vários artistas músicos, a explorar o seu talento ao vivo, na área do swing, fusion, jazz-funk, avant-garde jazz e bossa nova.