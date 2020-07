Há 11 anos, CR7 vestia pela primeira vez a camisola do Real Madrid

Há 11 anos Cristiano Ronaldo enchia as capas dos jornais desportivos depois de ter sido apresentado como jogador do Real Madrid. O madeirense arrastou 85 mil adeptos ao Estádio Bernabéu, uma verdadeira multidão suspeitando que estariam diante de um verdadeiro ídolo que não só confirmaria as expectativas como pulverizou todos os recordes durante as nove temporadas ao serviço do clube espanhol.

Veja o vídeo oficial de agradecimento do Real.

THANK YOU, CRISTIANO RONALDO | Real Madrid Official Video Real Madrid C. F. inform that, as per Cristiano Ronaldo's wishes and at his request, the club has allowed the player to complete his move to Juventus F. C. R...

Cristiano Ronaldo faz parte da lenda do Real Madrid e será sempre recordado como um dos grandes símbolos da sua história. Foi apresentado no Santiago Bernabéu a 6 de Julho de 2009, acompanhado por Eusébio e Alfredo Di Stéfano, e desde então não parou de marcar golos: 451 em 438 jogos oficiais com o Real Madrid (mais de um por encontro) - deixando para trás outros avançados lendários, como Raúl (323 golos) e Di Stéfano (308 golos). Além disso, marcou em todas as competições: 312 na Liga, 105 na Champions, 22 na Taça do Rei, 6 no Mundial de Clubes, 4 na Supertaça de Espanha e 2 na Supertaça Europeia.



Ninguém na história do clube marcou tantos golos como o avançado português, cujo palmarés com o Real Madrid é impressionante: 4 Champions League, 3 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 2 Ligas, 2 Taças do Rei e 2 Supertaças de Espanha. A isso junta 4 Bolas de Ouro, 3 Botas de Ouro, 2 Prémios The Best, 3 Prémios ao Melhor Jogador da UEFA e 3 Troféus Pichichi.



Trajecto de recordes

Ao longo das nove temporadas de blanco, Cristiano alcançou vários recordes impressionantes: melhor marcador da história do clube, melhor marcador da história da Taça dos Campeões Europeus (marcou 105 tentos na Champions com o Madrid); melhor marcador madridista na Liga (312); mais jogos com três ou mais golos na história da Liga (34); e mais tentos numa temporada com o Real Madrid (61).



Como jogador 'blanco', o avançado, agora na Juventus, conseguiu também o recorde de golos numa edição da Champions (17) e foi 'pichichi' em 6 edições da Champions.