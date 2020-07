De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, o acesso ao mar do Gavinas abrirá, a partir de amanhã, aos banhistas, após a conclusão das obras de reposição do solário, limpeza da escarpa e renaturalização de algumas áreas. Um investimento da autarquia funchalense que ascendeu a 40 mil euros.

O Presidente Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo vereador que tutela o pelouro das Obras Públicas na Autarquia, Rúben Abreu, visitou a conclusão das obras de intervenção que tiveram início no passado mês de Junho e enalteceu o decorrer dos trabalhos, referindo que “esta intervenção era de carácter essencial para que o Gavinas estivesse acessível, de forma gratuita, para usufruto de todos de uma época balnear em plena segurança”.

“Estas obras de recuperação tiveram como objetivo a reposição das condições de utilização do espaço englobando a consolidação da escarpa de modo a garantir a segurança dos banhistas, a reposição do solário, destruído em 2018 fruto das marés vivas que assolaram a costa do Funchal, a renaturalização de algumas zonas e a beneficiação do acesso ao mar. Por ser um acesso ao mar livre, era imprescindível assegurar o bem-estar e a segurança dos banhistas e restantes utentes com uma intervenção de carácter durável”, explicou.

De referir que a autarquia do Funchal investiu, desde 2018, um total de cerca 400 mil euros em intervenções nos complexos balneares e praias municipais.