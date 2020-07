União das Mutualidades Portuguesas distingue Tolentino Mendonça

José Tolentino de Mendonça, Cardeal madeirense, Arquivista e Bibliotecário no Vaticano, e o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, serão duas das personalidades homenageadas no Dia Nacional do Mutualismo, que se celebra a 8 de Julho, e cuja sessão evocativa, organizada pela União das Mutualidades Portuguesas (UMP), decorre às 10 horas, através de videoconferência, com transmissão no canal de YouTube ‘Mutualidades Portuguesas’.

O cardeal madeirense, que foi recentemente agraciado com o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva, para a divulgação do património cultural, será distinguido por ser “uma personalidade incontornável do nosso tempo, um pensador extraordinário, um verdadeiro humanista, que preza o heroísmo das vidas simples, que sabe escutar e fazer pontes”, considera o Presidente da UMP, Luís Alberto Silva, sublinhando que D. Tolentino é “uma voz portuguesa admirada e respeitada no mundo, que representa valores fundamentais do Mutualismo como a solidariedade, a igualdade, a cidadania e a inclusão”.

A UMP vai distinguir ainda com o mesmo prémio, o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, que encara o modelo mutualista português como “uma fonte de inspiração para o desenvolvimento económico e social do país”, e que vê na cooperação uma forma de “atrair o investimento directo estrangeiro, essencial para mitigar as maiores debilidades do território e da sociedade São-Tomense”, refere Luís Alberto Silva.

Já o Prémio Cidadania e Solidariedade será atribuído a Joaquim Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho, pelo seu percurso, enquanto autarca e cidadão, marcado por uma “especial sensibilidade para as questões sociais e do associativismo” e pela atenção que tem dispensado ao Movimento Mutualista e, particularmente, às duas mutualidades do Concelho.

Na ocasião, a União das Mutualidades Portuguesas anunciará o projeto mutualista vencedor do Prémio Inovar Para Melhorar, a candidata mais votada para o Prémio Trabalhador do Ano e a personalidade do Movimento Mutualista a quem será atribuído o Prémio Mutualismo e Solidariedade.

A sessão evocativa online, no canal de YouTube ‘Mutualidades Portuguesas’, assinala os 723 anos do Movimento Mutualista e reunirá, para além dos premiados e de figuras do Mutualismo português, personalidades como Luís Montenegro (ex-deputado do PSD), Francisco Ramos (ex-Secretário de Estado Adjunto e da Saúde), Juan Pedreño (Presidente da Social Economy Europe), Filipe Almeida (Presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social), Carlos Azevedo (CEO do IES-Social Business School), Eduardo Graça (Presidente da CASES) e Pedro Portugal Gaspar (Inspetor Geral da ASAE).