Compromissos na saúde “serão integralmente cumpridos”

O Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil garantiu ontem, numa reunião mantida com representantes dos Trabalhadores Sociais Democratas da Madeira (TSD/M) ligados ao Núcleo Laboral dos Médicos, que “todos os compromissos assumidos na saúde seriam cumpridos durante o mandato”, tanto do ponto de vista dos cuidados hospitalares quanto dos cuidados primários.

Segundo os TSD/M, a par das preocupações que foram deixadas sobre as condições laborais dos profissionais de saúde, Joana Macedo e Nicodemos Fernandes ouviram da parte de Pedro Ramos, a certeza de que o investimento na saúde “é para continuar e reforçar”. Isto sem esquecer o pagamento do subsídio de fixação e do subsídio de risco até ao final do ano, a reavaliação e correcção das assimetrias que ainda se verificam nos cuidados primários e, ainda, a abertura de concursos para assistente graduado sénior da carreira médica, adiantam os TSD/M.

A reunião surge na sequência de outros contactos que têm vindo a ser estabelecidos, pelos TSD/M, nesta área e veio “reforçar a convicção de que há todo um trabalho que está a ser desenvolvido a favor da nossa população mas, também, a favor da progressiva dignificação dos profissionais que importa aqui valorizar”, sublinham os TSD/M, acrescentando que, ainda este mês, terá lugar uma outra reunião de trabalho para a partilha de todas as preocupações atrás referidas, junto dos profissionais de saúde.

O papel de todos os profissionais de saúde que estiveram envolvidos no combate e contenção da pandemia Covid-19 foi também lembrado neste encontro, já que foi decisivo para que a Madeira tivesse sido exemplar na gestão desta crise.