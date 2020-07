Mais de 8.500 mineiros infectados na África do Sul pelo novo coronavírus

Mais de 8.500 mineiros estão infectados pelo novo coronavírus, tendo morrido um total de 85 desde o início da pandemia, anunciou hoje o Conselho dos Minérios da África do Sul, que representa as maiores empresas mineiras no país.

De acordo com os dados disponibilizados hoje à comunicação social pela organização e citados pela Bloomberg, 8.504 mineiros contraíram covid-19 após terem sido infectados pelo novo coronavírus.

A organização, que integra, entre outras, as empresas mineiras Anglo American, De Beers, Gold Fields e Harmony, acrescenta que, desde o início de Março, 85 mineiros morreram devido à doença.

O Conselho dos Minerais sul-africano apontou também que 4.700 mineiros estrangeiros já regressaram à África do Sul, estando ainda outros 7.500 por regressar.

No total, cerca de 75% dos mineiros na África do Sul estão de volta ao trabalho, com a maioria das minas com uma capacidade de trabalho na ordem dos 72% face à produção habitual.

Recentemente, as autoridades sul-africanas acordaram reabrir mais dois postos fronteiriços para permitir o regresso de trabalhadores do Lesoto.

As minas de ouro e platina na África do Sul empregam cerca de 45 mil trabalhadores migrantes, incluindo milhares de moçambicanos, e a sua contribuição é considerada essencial para a retoma da actividade económica nesta região.

Em 2018, estimava-se que mais de 27 mil mineiros moçambicanos trabalhavam na África do Sul, voltando ao país de origem uma vez por ano para a renovação dos contratos de trabalho.

Em 17 de Julho deste ano, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou que testou cerca de 500 mineiros moçambicanos para a covid-19 no centro clínico na fronteira de Ressano Garcia, considerando que estes estão prontos para voltar ao trabalho na África do Sul.

Um comunicado da OIM de 17 de Julho dá conta que "milhares de mineiros moçambicanos estão a voltar ao trabalho na África do Sul pela primeira vez desde que as fronteiras fecharam em Março devido à pandemia de covid-19".

Em África, há 18.884 mortos confirmados em quase 892 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A África do Sul é o país mais afectado no continente, com 471.123 infectados - mais de metade do total continental -- e 7.497 mortos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 667 mil mortos e infectou mais de 17 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.