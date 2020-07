PCP desistiu do pedido de audição a Raimundo Quintal

A Comissão Eventual de Inquérito “À atuação do Governo Regional no que se relaciona com a extração de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira”, que devia ouvir hoje Raimundo Quintal, acabou por não o fazer por indisponibilidade do convidado, confirmou o presidente da comissão, Adolfo Brazão.

Numa comunicação dirigida à comissão, o geógrafo e especialista em questões ambientais justificou a recusa com o facto de não ter sido “consultado pelo Partido Comunista Português que o tinha indicado antes”. “Considerando-se desconsiderado disse que não viria”, revelou Adolfo Brazão.

O PCP acabou por desistir do pedido que havia feito para ouvir Raimundo Quintal.