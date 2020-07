Miguel Castro, candidato à direcção regional do Partido Chega, na Madeira, promove este sábado, 4 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, um encontro de militantes, onde dará a conhecer os principais objectivos da sua lista para a Região Autónoma da Madeira.

Recorde-se que depois da demissão de Miguel Teixeira, o partido realiza a 11 de Julho a sua convenção regional para eleger a nova direcção para a Madeira.