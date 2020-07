‘Hora da Boa Vida’ desta terça-feira passa pelo MUDAS

Sobre o MUDAS

O Museu de Arte Contemporânea foi criado em 1992, com a passagem da Fortaleza de São Tiago da administração militar para o Governo Regional da Madeira, Direção Regional dos Assuntos Culturais. A Fortaleza de São Tiago, construção datada de 1614, foi mandada edificar aquando do domínio de Filipe II de Espanha, tendo em vista as defesas da baía do Funchal.

A colecção do Museu é constituída por arte contemporânea portuguesa, desde os anos 60 do século XX até aos dias de hoje, tendo como núcleo inicial os Prémios de Artes Plásticas da Cidade do Funchal, iniciativas realizadas nos anos de 1966 e 1967. Este princípio de colecção esteve exposto, temporariamente, nas salas da Quinta Magnólia, no Funchal, desde 1986, passando, a partir de 1992, para a Fortaleza de São Tiago.

No conjunto inicial de obras, o destaque vai para os trabalhos de Joaquim Rodrigo, António Areal, José Escada, Helena Almeida, Jorge Martins, Artur Rosa, Manuel Baptista e Nuno de Siqueira, entre outros.

Esta instituição vem desenvolvendo uma política de aquisições, encontrando-se representados no seu espólio muitos dos mais destacados artistas plásticos portugueses, incluindo alguns nascidos na Ilha da Madeira: Lourdes Castro, Maria Helena Vieira da Silva, Fernando Calhau, António Palolo, Rui Sanches, João Queiroz, Michael Biberstein, Patrícia Garrido, Martha Telles, Pedro Cabrita Reis, Ana Vidigal, Gäetan, Eduardo Batarda, Daniel Blaufuks, Bárbara Assis Pacheco, Miguel Branco, Pedro Calapez, Pedro Casqueiro, Rui Chafes, Pedro Portugal, José Pedro Croft, Ilda David, Jorge Molder, José Loureiro, Álvaro Lapa, Ana Hatherly, João Vilhena, Alberto Carneiro, Pedro Gomes, Pedro Proença e muitos outros.

A colecção de arte contemporânea portuguesa do Museu é essencialmente constituída por obras adquiridas a galerias de arte ou aos próprios autores, juntando-se a este núcleo as doações provenientes das exposições da antiga Galeria da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e de particulares, como Ana Hatherly, Pedro Valdez Cardoso, Albuquerque Mendes, Sofia Areal, etc.

Com a transferência da instituição, em Outubro de 2015, para o Centro das Artes Casa das Mudas, Calheta, projecto da autoria do arquitecto Paulo David, inaugurado em Outubro de 2004, edificado na antiga propriedade da solarenga Casa das Mudas, passou a denominar-se Mudas. Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Eventos a decorrer

No âmbito da segunda edição da Semana Pedagógica do MUDAS, o Museu de Arte Contemporânea da Madeira promove uma série de actividades ao longo desta terça-feira (28 de Julho) e sexta-feira (30 de Julho).

HOJE

Formação - Agentes de Turismo e Hoteleiros

Pelas 10 horas, realiza-se uma formação especializada para agentes de Turismo e profissionais da área da hotelaria.

Visitas Guiadas

Esta actividade é desenvolvida pela equipa do Serviço Educativo e visa contribuir para a formação dos agentes de turismo, numa visita baseada no princípio da mediação com o objectivo de aprofundar o conhecimento sobre o património artístico e arquitectónico, encetando múltiplas leituras e a partilha de percepções em oportunidades únicas de vivenciar a arte contemporânea.

Oficina ‘Vamos Heliografar’

Na parte da tarde, entre as 14 e as horas, o MUDAS realiza também uma oficina gratuita dirigida às famílias e crianças a partir dos 5 anos, que ensina a desenhar, pintar, modelar a partir da fonte luminosa solar utilizando janelas como suporte dos elementos a projectar (heliografia).

SEXTA-FEIRA

Oficina criativa ‘Cinema e Animação para Bebés’

Esta oficina, programada para famílias com bebés e crianças entre os 5 e 12 anos, pelas 11 horas, tem como objectivo um primeiro contacto com o Cinema, através do som, música e imagens coloridas.

Conferência on-line ‘Arte e pedagogia num mundo às avessas’

No dia 30, pelas 20 horas, terá lugar uma conferência online subordinada ao tema: tema ‘Arte e pedagogia num mundo às avessas’, que conta com a participação de: Ana Cristiana Duarte, presidente do Conselho Directivo da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco; Henrique Amoedo, director artístico do Grupo Dançando com a Diferença; Nélio Sousa, responsável pelo Serviço Educativo da Galeria dos Prazeres, Rigo, artista plástico e os elementos da equipa pedagógica do MUDAS.Museu (Bernardino Corte, Desidério Sargo, Júlia Maurício e Raquel Cunha).

A moderação está a cargo de Márcia de Sousa, directora do MUDAS.Museu.

As inscrições e informações adicionais sobre as actividades podem ser obtidas através do telefone 291 820 900 ou pelo e-mail [email protected].

Horários

MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira:

Terça-feira a domingo das 10 às 17 horas (não encerra para almoço)

Encerrado às segundas-feiras e feriados

Galeria do MUDAS.Museu: