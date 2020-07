PSD apela à intensificação dos trabalhos na Frente Mar do Caniçal

"Atendendo ao transtorno que as obras da Frente Mar estão a causar na circulação de pessoas e bens, assim como às limitações que as mesmas têm provocado no comércio envolvente, a Comissão Política do PSD da freguesia do Caniçal apela a que a ARM imprima maior celeridade na condução dos trabalhos e que canalize todos os recursos disponíveis para a sua respectiva intensificação, de modo a que, tão cedo quanto possível, tanto os residentes quanto os comerciantes vejam ultrapassados os constrangimentos com que actualmente se deparam".

Foi a mensagem remetida, esta segunda-feira, pelo partido social-democrata às redacções.

Embora reconheça que "as obras para a canalização de esgotos e águas operadas pela ARM são fundamentais para o futuro e desenvolvimento do Caniçal, nomeadamente na qualidade das águas balneares e na distribuição de rede de água potável a todos os habitantes da freguesia”, o PSD sublinha que "na actual conjuntura de recuperação decorrente da pandemia, é essencial que se articulem todos os vectores potenciadores em prol da economia local, minimizando os efeitos negativos que possam advir de situações que, sendo necessárias, podem e devem ser concretizadas a um ritmo mais célere e serem concluídas no mais breve espaço de tempo”.

A este propósito, a mesma Comissão Política diz estranhar o "silêncio das entidades autárquicas locais, atendendo a que os arruamentos em causa estão sob a alçada da esfera municipal".

Tal demonstra, no seu entender "uma falta de preocupação para com a freguesia do Caniçal".