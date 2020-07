Luísa Mendonça responde a Filipe Menezes de Oliveira

Numa nota enviada à nossa redacção ao início da noite deste domingo, a militante socialista e também ex-deputada regional pelo PS, diz que tomou conhecimento "que um processo que decorria nas instâncias judicias do Funchal contra" o ex-autarca do Porto Santo, Filipe Menezes de Oliveira, "foi arquivado" através da edição do dia 25 de Julho de 2020 do DIÁRIO.

"Nesta peça jornalística o referido ex-presidente da câmara faz referência à minha actuação enquanto presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo como uma das razões em que o senhor ex-presidente foi objecto da investigação judicial", situa.

"Nada mais falso", atira Luísa Mendonça. "A minha posição enquanto presidente da Assembleia Municipal foi sempre contribuir para a verdadeira actividade da Assembleia Municipal - fiscalizar a acção do executivo".

E diz mais, dando exemplos: "Efectivamente com o meu voto de membro da Assembleia Municipal e em casos concretos no exercício do voto de qualidade apenas e simplesmente garanti a legalidade dos actos. Quer no caso estranho e absurdo em que a Câmara Municipal pôs a Assembleia Municipal em tribunal, quer ainda na vicissitude de um concurso para chefe de divisão, quer em muitas outras situações que são de conhecimento público."

Conclui, lembrando a militância partidária de cerca de 46 anos. "Orgulho-me destas posições que tomei em defesa da democracia, do poder local e também do bom nome do partido ao qual pertenço desde 1974 e o único em que sempre militei", garante.