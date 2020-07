Mota armadilhada na Síria mata oito pessoas

Pelo menos oito pessoas, incluindo seis civis, morreram hoje devido à explosão de uma mota armadilhada na cidade nordeste síria de Ras al-Ain, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O OSDH também comunicou que resultaram 19 feridos, alguns em estado grave, sem poder especificar imediatamente a identidade dos dois não civis mortos ou da parte responsável pelo ataque.

A cidade na fronteira sírio-turca na província de Hassaké é controlada pela Turquia e pelos seus auxiliares sírios, após uma ofensiva em outubro pelo exército turco no nordeste da Síria para expulsar as forças curdas.

"Esta é a terceira explosão em quatro dias em Ras al-Ain", disse à AFP o diretor da OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Na quinta-feira, quatro pessoas morreram e 10 ficaram feridas num ataque com um carro armadilhado "perto do edifício do comité civil" na cidade, adiantou Rahmane.

A ofensiva de Ancara lançada em outubro permitiu à Turquia assumir o controlo de uma faixa de 120 quilómetros de comprimento e 30 quilómetros de largura do território sírio desde Tal Abyad até Ras al-Ain.

Lançada em 2011, a guerra na Síria tornou-se mais complexa ao longo dos anos, envolvendo várias potências regionais. O conflito já causou mais de 380.000 mortes e deslocou milhões de pessoas.