Escritor luso-venezuelano usou novas tecnologias para lançar livro

"Com a pandemia (da covid-19), tive que adaptar-me aos novos tempos e usar a modernidade tecnológica. É a minha primeira publicação em formato digital, para que as pessoas aproveitem o confinamento para ler", explicou o autor à Agência Lusa.

O livro, de 114 páginas, contém 28 histórias diferentes, "escritos alguns em prosa poética, outros em contos e outros em relatos" que foram escritos ao longo de quatro anos, e contou com o apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua (de Portugal), do Centro de Língua Portuguesa da Universidade Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), da Embaixada de Portugal na Venezuela e da editora Edições Estival.

"Estou muito orgulhoso de ser luso-venezuelano, espero ver a comunidade portuguesa a aproveitar para ler mais", sublinhou o autor explicando o título "O voo fractal da mosca, é uma metáfora, uma imagem, um símbolo que não é a primeira vez que a literatura adota".

Por outro lado, precisou que o livro "faz referência, 12 vezes" ao escritor português Fernando Pessoa" porque a sua "relação com a literatura portuguesa faz parte de si e das suas caraterísticas" e por isso "a intenção é que, no futuro, seja traduzido para português, através de um projeto dos Centros de Língua Portuguesa" na Venezuela.

A apresentação do livro teve lugar via Instagram, sob o olhar de vários escritores e convidados, da Venezuela, Brasil, Argentina, México, Chile e Espanha, além de representantes da comunidade luso-venezuelana.

Juan Martins explicou ainda que o livro vem com uma adenda escrita por Eduardo Casanova, um escritor venezuelano "muito importante" e que as suas páginas misturam "o real, o não real, a ficção, o poético e não poético, com um tema unificador na mosca".

Por outro lado, o coordenador do Centro de Língua Portuguesa e da formação de professores na UPEL, o professor Enrique de Sá, explicou que o lançamento do livro "é muito importante, porque trata-se de um autor muito conhecido no âmbito literário venezuelano".

"A intenção é ter (na UPEL), uma cátedra de investigação sobre a língua e a literatura portuguesa e outra sobre a comunidade portuguesa radicada em Arágua (100 quilómetros a oeste de Caracas, onde está situada a Universidade) e no país", explicou.

Segundo Enrique de Sá, do projeto do Centro de Língua Portuguesa da UPEL faz parte a tradução do livro e que venha a ser utilizado por várias universidades venezuelanas.

"Vamos usar este livro e outros trabalhos literários do autor (Juan Martins) que em 2019 publicou um livro, em castelhano, sobre o escritor português Gonçalo M Tavares (o segredo do alfabeto) e também várias análises sobre Fernando Pessoa (poeta português)", disse.

Filho de portugueses e radicado em Maracay (100 quilómetros a oeste de Caracas), Juan Martins é um poeta, dramaturgo, escritor, editor, diretor e crítico teatral luso-venezuelano que desde menino descobriu estar apaixonado pela leitura.

Com 12 livros publicados, recebeu vários prémios e reconhecimentos como dramaturgo, principalmente na Venezuela, Espanha e França.

É conhecido como crítico de festivais latino-americanos de teatro e colabora com v]arias revista da Espanha, Cuba e Argentina.