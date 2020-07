Tiago Monteiro considera "fantástico" Portugal receber Fórmula 1

O piloto português Tiago Monteiro considera "fantástico" Portugal poder receber de novo um Grande Prémio de Fórmula 1, 24 anos depois da última vez.

Em declarações à agência Lusa, o único piloto português a subir ao pódio numa corrida de Fórmula 1 (Indianápolis, em 2005, com um terceiro lugar) disse que "é preciso estar presente para agarrar as oportunidades quando elas surgem".

"Parece-me muito bem. É fantástico para o nosso país poder receber a Fórmula 1. É uma oportunidade que surgiu devido à covid-19, mas é preciso estar presente para agarrar as oportunidades quando surgem", sublinhou o piloto portuense.

Para Tiago Monteiro, "é uma excelente oportunidade, pois põe-se um pé na porta com o 'Grande Circo'".

"Vai criar uma relação diferente [com a organização do Mundial]. É uma forma de poder ficar [no calendário nos próximos anos] se correr tudo bem", frisou.

O piloto portuense, que atualmente compete na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), participou nos campeonatos de Fórmula 1 de 2005 e 2006, pela equipa Jordan.

Apesar de gostar de correr em Portugal, Monteiro já não sente nostalgia com a Fórmula 1.

"Obviamente que seria incrível correr na Fórmula 1 em Portugal, mas esse tempo já passou. Há que abrir espaço aos mais jovens", disse.

"Um português a correr seria mais incrível ainda, mas não podemos ser demasiado exigentes nem sonhar demasiado", concluiu.

A organização do Mundial de Fórmula 1 anunciou hoje o regresso da Fórmula 1 a Portugal, num Grande Prémio marcado para 25 de outubro, no Autódromo Internacional do Algarve.