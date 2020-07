Os Jardins do Garajau reabrem este sábado, 25 de julho, com todas as condições de segurança para os seus utilizadores, tendo sido preparados de acordo com as determinações do Governo Regional. Este espaço reabre novamente as portas com todas as medidas de segurança e de prevenção contra a COVID-19, com zonas de entrada e saída bem identificadas, trajectos e todos os procedimentos a seguir para que os mais novos, bem como os familiares que os acompanham, possam usufruir do espaço em segurança.

Criado em 2019, este espaço tornou-se rapidamente num novo polo de lazer, destinado ao usufruto de toda a população, mas principalmente das famílias do concelho de Santa Cruz, com muitas infraestruturas de diversão e desporto, dedicados aos mais jovens.