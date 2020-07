Mulher encontrada sem vida em Santo António

Eram 12h35 quando os Sapadores do Funchal foram chamados à Rua Antero de Quental, em Santo António para prestar auxílio a uma idosa com 85 anos, mas de acordo com fonte do quartel a anciã já não apresentava sinais vitais, ainda assim, antes da equipa ter chegado ao local, foi alertado o Serviço de Protecção Civil para procedimentos de reanimação. A suspeita da morte recai numa paragem cardiorrespiratória.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.