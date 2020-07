Secretário de Defesa dos EUA anuncia intenção de visitar a China ainda este ano

O secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, anunciou hoje que tenciona visitar a China este ano, no momento em que os EUA acusam Pequim de tentar transformar o mar da China Meridional no seu "império marítimo".

"Antes do final deste ano, espero visitar a China pela primeira vez como secretário de Defesa, para melhorar a cooperação em áreas onde temos interesses comuns e para estabelecer os necessários mecanismos de comunicação", disse Esper, durante um seminário 'online' organizado pelo Instituto de Estudos Estratégicos.

O chefe do Pentágono lembrou que os Estados Unidos consideram "ilegais" as reivindicações territoriais de Pequim no mar da China, mas clarificou que o seu Governo "não está à procura de conflitos".

Esper disse que Washington espera "relações positivas e produtivas com a China" e que espera "abrir canais de comunicação" e reduzir os riscos de conflito com o país asiático.

"Contudo, a China não tem o direito de fazer das águas internacionais uma zona exclusiva, criando o seu próprio império marítimo", disse o responsável pela pasta da Defesa dos EUA.

Esper listou uma série de "maus comportamentos" de Pequim no mar da China Meridional, durante os últimos meses, acusando os militares chineses de afundar um barco de pesca vietnamita, de "assediar" as empresas de exploração de petróleo da Malásia e de escoltar barcos de pesca chineses na zona económica exclusiva da Indonésia.

Há muito que os Estados Unidos rejeitam as alegações da China em quase todas as ilhas e recifes do mar da China Meridional disputados com países da região, como a Malásia, Vietname, Filipinas, Japão e Brunei.

Nos últimos meses, e no âmbito de uma escalada de tensão com a China, o Governo norte-americano do Presidente Donald Trump aumentou a pressão sobre o regime chinês, em várias frentes, desde a guerra comercial à presença militar na região asiática.