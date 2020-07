EUA registaram mais de 68 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram, nas últimas 24 horas, mais de 68 mil novos casos de covid-19, depois de na quinta-feira terem ultrapassado a barreira dos 70 mil contágios, indicou a Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20:00 de quinta-feira (01:00 de hoje em Lisboa), as autoridades sanitárias dos EUA registaram mais de 3,56 milhões de infeções no país desde o início da epidemia.

No mesmo período, o número de mortes elevou-se a 974 para um total de 138.201 óbitos.

Atualmente centro da epidemia no país, a Florida (sudeste) contabilizou 156 mortes na quinta-feira. Mais de 315 mil habitantes do estado foram já contaminados desde o início da epidemia.

A Califórnia (costa oeste) e do Texas (sul) registam cerca de 10 mil casos por dia.

A primeira potência mundial é o país mais afetado do mundo pela doença, em termos absolutos, tanto em número de mortos como de casos e de acordo com as previsões dos modelos epidemiológicos, a situação poderá agravar-se.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 585 mil mortos e infetou mais de 13,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.