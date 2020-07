Carros vandalizados e assaltados na Madalena

Vários automóveis foram vandalizados e assaltados quando se encontravam estacionados na Avenida da Madalena, no Funchal. O caso ocorreu na última semana, mas, ao que tudo indica, os meliantes não terão sido identificados.

As viaturas estavam estacionadas numa parte com pouca luminosidade, tendo os carros sido encontrados com vidros partidos e sem alguns objectos do seu interior, cujo valor não possível precisar.

Tal como o DIÁRIO já noticiou, esta situação tem ocorrido com frequência nos últimos tempos, nomeadamente nas zonas de São Martinho e Santo António, o que tem deixado a população indignada.