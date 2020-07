Câmara de Lobos retoma campanha de vacinação de animais doméstico

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) retoma a 25 de Julho, na freguesia do Curral das Freiras, a campanha ‘Causa Animal’ para vacinação e identificação electrónica de animais de companhia.

Seguir-se-ão, nos próximos meses, as restantes freguesias: Câmara de Lobos a 8 de Agosto, Estreito de Câmara de Lobos a 19 de Setembro, Jardim da Serra a 17 de Outubro e Quinta Grande a 14 de Novembro.

Atendendo às medidas de contingência decorrentes da Covid-19, esta acção estará limitada ao máximo de 21 animais por cada dia de campanha. Assim, os donos de cães ou gatos interessados deverão contactar os serviços da autarquia, através do site oficial www.cm-camaradelobos.pt e preencher o formulário de registo.

Mediante as inscrições, a autarquia irá agendar horários específicos para a vacinação de cada animal, de forma a garantir os necessários distanciamentos sociais.

A Autarquia informa ainda que a vacinação e/ou identificação electrónica dos animais terá o apoio técnico e veterinário da SPAD com um custo variável, no máximo de 23 euros por animal, valor que contempla o custo da vacinação antirrábica (5 euros), boletim sanitário (1 euro), identificação eletrónica (13 euros), desparasitação interna (1 euro) e registo no SIAC (3 euros).

Segundo o vereador Leonel Correia da Silva, o concelho de Câmara de Lobos está empenhado em proporcionar as “adequadas condições de saúde e bem-estar dos animais de companhia do concelho”. O autarca referiu que a campanha ‘Causa Animal’, iniciada em 2016 em parceria com as juntas de freguesia do concelho, tem ajudado inúmeras famílias na vacinação dos seus animais. Considera “inaceitável” os comportamentos de maus tratos a animais, pois todos eles devem ser “tratados com dignidade”, acrescentou o vereador, destacando o empenho que a Câmara Municipal tem dedicado a esta causa.

Recorde-se que nos últimos anos, o município tem realizado inúmeras campanhas de sensibilização, de vacinação e de esterilização, num investimento anual que ascende a 150 mil euros. Em resultado, a autarquia tem à sua guarda mais de uma centena e meia de animais, tendo já concretizado mais de 50 adopções. “Todos os animais recolhidos em Câmara de Lobos, que se encontram à guarda da SPAD, estão bem e poderão ser adotados sem qualquer custo para os interessados”, referiu o vereador.