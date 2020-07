Câmara de Santa Cruz apresenta alternativas para crianças não colocadas no concelho

A Câmara Municipal de Santa Cruz enviou hoje um segundo ofício à Secretaria da Educação, com actualização dos números das crianças, no total 76, que não foram colocadas no pré-escolar em Santa Cruz e com a apresentação de alternativas que possam solucionar o problema criado às famílias.

Segundo aquela autarquia, na freguesia do Caniço existem dois espaços privados que podiam ser utilizados em regime de arrendamento pela Secretaria da Educação, e onde poderiam ser criadas mais salas para acolher as crianças.

Diz a Câmara Municipal de Santa Cruz que "os dois estabelecimentos em questão, o Edifício Vista Oceano e o CaniCentro Golden, têm espaços disponíveis e a sua proximidade à escola tornaria possível às crianças usufruírem tanto do refeitório escolar como dos espaços exteriores para actividades ao ar livre".

"Quanto a nós, esta seria uma solução que em muito iria ajudar as famílias, visto que neste momento o número de crianças que não foram colocadas é já significativo", realça.