Mulher sofre queda na Ribeira Funda

Uma mulher, cuja idade não foi possível apurar, sofreu hoje uma queda da própria altura, acima do miradouro da Boca das Voltas, na Ribeira Funda, em Santana.

Com queixas num joelho e com dificuldade em continuar o percurso pelos seus próprios meios, a mulher teve de ser socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários de Santana, a cerca de 30 minutos da estrada principal.

Foi depois transportada de ambulância para o Centro de Saúde local.

De referir que, nesta terça-feira, a mesma corporação de bombeiros foi chamada a socorrer um jovem que caiu quando percorria a Levada do Caldeirão Verde, sofrendo uma entorse.