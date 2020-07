Madeira quer fazer testes à covid-19 no estrangeiro

O Governo Regional está a desenvolver contactos com laboratórios nos principais mercados emissores turísticos no sentido de garantir que turistas e madeirenses radicados nestes países possam fazer testes para a Covid-19.

O presidente do Executivo classificou de “muito de interessante” se essa meta vier acontecer em “articulação com os operadores”. Miguel Albuquerque considera que será “menos risco e mais prático”.

Neste particular, o governante disse que o obstáculo maior serão os valores dos testes: “Temos é que ter preços acessíveis”, no entanto, e apesar de ainda estar em negociação, Albuquerque afirmou, à margem de uma visita aos Engenhos do Norte, que este esforço “compensa” na medida em que a Região “precisa de ter turistas”.

Instantes antes disse, também, que o acordo com uma unidade laboratorial na cidade do Porto poderá ficar concluído até final da semana tal como perspectivou vir acontecer com outra entidade sediada em Coimbra.

Tudo para que os viajantes possam entrar em solo madeirense sem congestionar os serviços e evitar a propagação do novo coronavírus.