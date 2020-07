Testemunhas de Jeová apostam em congresso virtual

Pela primeira vez, as Testemunhas de Jeová realizam o seu congresso anual através das redes sociais para evitar aglomerados de pessoas. Trata-se de uma medida imposta pela pandemia da Covid-19 que impossibilita, este ano, os eventos presenciais que reúnem milhares de pessoas.

Intitulado ‘Alegrem-se Sempre’, o programa do congresso para 2020 manterá o figurino de 3 dias consecutivos de duração, no conceito de sexta-feira a domingo, desdobrados em três ‘sessões da manhã’ e três ‘sessões da tarde’.

O programa é lançado progressivamente por forma a que cada uma das seis sessões (manhã e tarde de sexta-feira; manhã e tarde de sábado e, finalmente, manhã e tarde de domingo) possam ser visualizadas em diferentes fins de semana dos meses de Julho e Agosto de 2020.

A primeira dessas sessões, já foi disponibilizada nos dias 11 e12 de Julho.

As próximas sessões estarão disponíveis a 18 e 19 Julho e em praticamente todos os fins-de-semana de Agosto (dias 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29 e 30).

Para iniciar a sessão, as congregações – centros de atividade locais das Testemunhas de Jeová - foram encorajadas a fazer uma breve análise de um tema bíblico por videoconferência e, depois, anunciar que o programa do congresso pode ser visto no JW Broadcasting a partir de casa. Fizeram-se arranjos para que os pontos altos do congresso sejam partilhados em grupos pequenos por videoconferência. O último fim de semana deste evento virtual será a 29/30 de agosto.

A versão integral do congresso será disponibilizada em mais de 360 línguas, e, numa versão mais compacta, em quase 120 línguas.

A apresentação do programa terá um formato diversificado, o que incluirá discursos, entrevistas, vídeos, e uma encenação bíblica.

Ezequiel Luís, porta-voz das Testemunhas de Jeová na Madeira, refere que a decisão de realizar os congressos online não foi tomada de ânimo leve. “Todos os anos, milhões de pessoas em todo o mundo beneficiam destas reuniões públicas gratuitas, mas no interesse da segurança e da saúde pública, não tivemos dúvidas de que cancelar os nossos congressos presenciais era a coisa certa a fazer, mesmo em regiões em que seria permitido realizá-los”. No entanto, “valorizamos muito a vida e acreditamos que estes preparativos honram esse padrão elevado”.

O congresso virtual poderá ser visualizado no site jw.org. por todos os que tenham interesse em acompanhar a iniciativa. Nesta matéria, Ezequiel Luís salienta a presença de muitas pessoas que não são Testemunhas de Jeová e destaca os mais de 8,6 milhões de Testemunhas de Jeová activas no mundo inteiro.

“Em 2019, os nossos congressos atingiram uma assistência superior a 14 milhões. Com o programa do congresso disponível online em centenas de línguas, este pode vir a ser o congresso das Testemunhas de Jeová com a maior assistência até à data”, refere o porta-voz na Madeira.