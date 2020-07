Esta terça-feira em 5 números

14 anos

Eduardo Fernandes, o homem que a 26 de Setembro do ano passado, na sequência de uma discussão, matou o irmão com uma facada no coração, foi condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de homicídio simples e ofensa à integridade física qualificada e agravada.

1 avião

O voo DS 1007, operado pela companhia aérea easyJet, proveniente da Basileia, Suíça, e com destino para o Funchal, divergiu para o Aeroporto do Porto Santo, devido ao vento forte que se fez sentir na zona de Santa Cruz.

40 crianças

Cerca de 40 crianças do concelho de Santa Cruz, sobretudo do Caniço, não têm lugar no pré-escolar das escolas do concelho, situação que levou a autarquia a enviar um ofício à Secretaria Regional da Educação.

1,4 milhões de euros

A reconstrução da Estrada Regional 219, na freguesia da Ilha, em Santana, vai custar aos cofres públicos um total de 1,4 milhões de euros, escalonados entre os anos de 2020 e 2021.

24 jardineiros

24 novos assistentes operacionais com a função de jardineiros passam a integrar de forma efectiva o quadro de colaboradores da Câmara Municipal do Funchal e foram recebidos, esta manhã, pelo presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, a vice-presidente, Idalina Perestrelo, e o vereador Rúben Abreu.