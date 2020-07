Região vai continuar a apoiar os agricultores

Miguel Albuquerque garantiu hoje a continuidade dos apoios à agricultura e aos empresários agrícolas. A ideia passa por incentivar políticas de preços e de fomento da qualidade, de modo a aumentar as quotas de exportação para o exterior e ainda incrementar o rendimento de uma actividade que hoje representa mais de 200 milhões de euros para a economia madeirense.

Durante uma visita efectuada hoje a uma exploração agrícola, no Porto Moniz, o presidente do Governo enalteceu o contributo da Agricultura para a economia madeirense, na ordem dos 200 milhões de euros, entre o valor gerado pelas explorações empresariais e as plantações para subsistência.

Miguel Albuquerque enalteceu o crescimento anual sucessivo da agricultura, nos últimos anos, e destacou ainda a alteração de paradigma na actividade, com a plantação de subsistência, para consumo exclusivo da família, a dar lugar a uma agricultura empresarial, cada vez mais rentável.

O líder madeirense falava no sítio dos Lamaceiros, onde visitou uma exploração agrícola de três hectares, propriedade de Manuel Ramos Lucas, dedicada à produção de uvas de casta verdelho.

A exploração actual resultou da reconversão de vinha de Hibrido Produtor Direto para Vitis vinífera.

Recorde-se que o governante tem visitado explorações agrícolas em todos os concelhos da Região, não só para observar presencialmente o desenvolvimento da actividade e confirmar o apoio governamental aos produtores, como ainda para salientar as alterações que se vêm produzindo nas plantações, que estão transformadas em explorações empresariais. E ainda para deixar palavras de estímulo aos produtores.

Hoje, o governante teve oportunidade de sublinhar a forte aposta do seu Governo no apoio às actividades e aos empresários agrícolas, tendo reafirmado que se trata de um apoio que é “para continuar”.

A aposta incide na melhoria dos produtos, de forma a incrementar a sua qualidade e a torná-los competitivos, complementando com uma política de preços e de promoção dos produtos mais adequada, nos mercados externos, tanto nacionais como internacionais.

Uma aposta que vem resultando a 100% e que, conforme enalteceu Miguel Albuquerque contraria quem dizia que a agricultura, na Região, nunca seria rentável e que seria só de subsistência.

Finalmente, o governante recordou ainda o que o Governo Regional vem fazendo em termos de formação dos agricultores, recordando a criação da Escola Agrícola, que vem potenciando essa formação.