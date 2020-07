Complemento de 700 euros para os médicos do SESARAM e do IASAÚDE só em 2022

Prometido há um ano, só vai ser integralmente cumprido em 2022, se até lá não houver mudanças até lá. O suplemento remuneratório de fixação de médicos é reafirmado no Orçamento Suplementar da Região para este ano, mas não como prometido e previsto.

O artigo 11.º reafirma o pagamento. ‘Aos médicos em exercício de funções no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM, ou no Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM desde que vinculados a estas entidades públicas em regime de contrato de trabalho e tempo completo de trabalho, independentemente da respectiva categoria, é concedido um acréscimo remuneratório, no valor nominal de 700 euros, apagar onze vezes por ano.”

Os pontos seguintes do mesmo artigo são sobre várias situações, como os médicos a atempo parcial ou os internos e sobre quando há direito a devoluções.

O problema, para as expectativas dos médicos, é o que consta no ponto 7 do mesmo artigo 11.º: ‘O valor do incentivo é de 700 euros, apagar faseadamente nos seguintes termos: a) No ano 2020 - é fixado no valor de 250 euros euros; b) No ano 2021- é fixado no valor de 500 euros; c) No ano 2022 - é fixado no valor de 700,00 euros.”