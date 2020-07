O vice-presidente do Governo Regional está a apresentar, neste momento, a proposta de Orçamento Suplementar para 2020, que inclui a autorização de endividamento prevista no Orçamento Suplementar do Estado, correspondente a 10% do PIB de 2018.

Pedro Calado lembrou que a Madeira vinha a crescer economicamente há 81 meses, mas que com a Covid-19 tudo mudou. "Em 2020 vamos ter um quadro de crescimento económico negativo", disse, acrescentando que a taxa de desemprego pode atingir os 12% ainda este ano, podendo a taxa atingir os 17% em 2021. O PIB sofrerá uma redução entre os 16 e os 20%. Já a receita fiscal vai diminuir 195 milhões de euros.

Referir que, no início do ano, o Orçamento do Governo da Madeira para 2020, no valor de 1.743 milhões de euros, bem como o plano de investimento, orçado 548 milhões de euros, foram aprovados no parlamento regional com os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP e os votos contra dos partidos da oposição: PS, JPP e PCP.