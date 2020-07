Isabel Góis assume novo projecto na Alemanha

A internacional madeirense a andebolista Isabel Góis, vai defender na próxima temporada a baliza do Neckarsulmer Sport Union da I Liga da Alemanha.

A número 1 da baliza de Portugal, (53 internacionalizações) vai assim continuar na Alemanha depois de ter defendido as cores do SV Union Neustadt. Acompanha esta mudança da madeirense a técnica Tanja Logvin. Isabel Góis vai representar um emblema que tem vindo a ter uma percurso ascendente no difícil e exigente andebol alemão.