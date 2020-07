Top de percursos sugeridos por guia de Canyoing

É uma escolha de João Apolinário, assistente convidado da Universidade da Madeira, docente da Escola da Apel e guia de Canyoning, que estabelece um top 5, sem ordem de preferência, para que os madeirenses possam aproveitar para fazer férias cá dentro.

“Nestes locais ou percursos encontramos muitas das características que tão bem representam o nosso arquipélago, entre elas mar, floresta, montanha, falésias, cascatas e lagoas”, caracteriza.

Na Madeira: A vista e declive da descida para o Calhau da Lapa, a aprazibilidade daquele recanto. A peculiaridade do Caldeirão do Inferno e o túnel característico. A tão relaxante e atraente Lagoa "Dona Beija" e as poças que a antecedem aquando de uma aproximação pelo Pico Fernandes/Lageado. A frescura da floresta e a agradável vista na vereda do Lombo do Urzal. A fenomenal panorâmica (Norte e Sul) do vale da Ribeira Brava e a viagem no tempo ao longo da descida da Vereda da Eira do Mourão.

No Porto Santo:

A imponência da orografia no Porto das Eiras. As deslumbrantes paisagens e arribas que podem ser observadas desde a Ponta da Canaveira e do Miradouro das Flores. A aridez e inospicidade do Ilhéu de Cima. A singular gruta do Pico de Ana Ferreira e sua panorâmica sobre a mais bela praia de Portugal (aos meus olhos).

“Se tivesse que eleger um 11.° "spot alternativo", escolheria a descida entre a Encumeada e o Chão dos Louros, com especial destaque para quadro viso sobre o vale de São Vicente”, sugere em remate final.