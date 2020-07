Hoje pode faltar água no Caniço

A Câmara Municipal de Santa Cruz informa que durante o dia de hoje, segunda-feira, o abastecimento de água na Estrada Ponta da Oliveira, no troço compreendido entre o Restaurante ‘A Lareira’ e a rotunda de acesso à via rápida, na freguesia do Caniço, estará condicionado/interrompido previsivelmente entre as 9h30 e as 12h00 devido à necessidade de uma intervenção na rede.

A autarquia lamenta os incómodos causados aos munícipes e promete ser breve na reparação do problema.