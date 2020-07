Funchal continua a ser o único com rede de acesso WiFi4EU operacional

"Os 12 municípios nacionais seleccionados com vales nesta última convocatória são Aguiar da Beira, Carrazeda de Ansiães, Fronteira, Guarda, Monchique, Odemira, Olhão, Ponte de Sôr, Póvoa do Varzim, Rio Maior, Sever do Vouga e Tabuaço. Houve duas candidaturas excluídas, por já terem sido seleccionadas em convocatórias anteriores (Figueira da Foz e Fornos de Algodres)", frisa a ANACOM. Perante estes critério, à partida, nove dos 11 municípios da Madeira e Porto Santo estariam excluídos à partida, pois já beneficiaram nas três convocatórias anteriores.

Funchal, Calheta e Porto santo na 1.ª convocatória em Novembro de 2018, Porto Moniz e Câmara de Lobos na 2.ª convocatória em Abril de 2019, São Vicente, Ponta do Sol, Ribeira Brava e Machico em Setembro do ano passado, permanecendo fora da rede os municípios de Santa Cruz e Santana (esta informação corrige a notícia publicada na edição de 4 de Junho, em anexo).

"No conjunto das quatro convocatórias do WiFi4EU, os vales atribuídos aos municípios portugueses pela Comissão Europeia atingem cerca de 4,1 milhões de euros", acrescenta. "Nesta última convocatória existiram 8.644 candidaturas a nível da União Europeia, tendo sido seleccionados 947 municípios".

Por outro lado, adianta a ANACOM, que "actualmente existem 12 municípios em Portugal com redes de acesso WiFi4EU operacionais. São eles: Albufeira, Almodôvar, Carregal do Sal, Castelo de Vide, Funchal, Miranda do Corvo, Mogadouro, Moura, Paços de Ferreira, S. João da Madeira, Serpa, Vila Franca de Xira".

Ainda assim, os municípios regionais têm dado conta do trabalho realizado com as verbas disponibilizadas.

Calheta disponibiliza internet grátis em vários espaços públicos A Câmara Municipal da Calheta acaba de instalar redes wireless de acesso gratuito em vários espaços públicos do concelho. A iniciativa resulta de uma candidatura ao projecto “WIFI4EU – Wi-Fi gratuito para todos na Europa”, um protejo financiado pela Comissão Europeia que permite que os cidadãos e visitantes em toda a União Europeia possam usufruir de pontos de acesso à internet gratuitos e seguros nos principais locais de interesse.

Garante a ANACOM que "participou activamente na promoção da iniciativa WiFi4EU junto das autarquias. Em conjunto com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, organizou várias sessões de esclarecimento pelo país para dar a conhecer a iniciativa às autarquias locais".

Para mais informação, refira-se que "a iniciativa WIFI4EU tem como objetivo proporcionar acesso à Internet de alta qualidade a residentes e visitantes locais nos principais centros de vida da comunidade local, como parques, praças, bibliotecas ou edifícios públicos, contribuindo para:

a redução da exclusão digital, especialmente em comunidades de áreas rurais e locais remotos;

o aumento do acesso aos serviços públicos online que melhoram a qualidade de vida nas comunidades locais.

"O financiamento da UE destina-se a cobrir os custos de equipamento e instalação do sistema de Wi-Fi", conclui.