Orçamento da pandemia entregue hoje no parlamento da Madeira

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, entrega ao presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues, a proposta de Orçamento suplementar para 2020.

Durante a tarde, no Salão Nobre do Governo Regional (PSD/CDS-PP), no Funchal, Pedro Calado apresenta o documento à comunicação social.

Para responder à crise gerada pela pandemia, a região, que se queixa de discriminação pelo Governo central, vai contrair um empréstimo de 489 milhões de euros ao abrigo do Orçamento suplementar, lamentando que, por não o aval do Estado, esta iniciativa custe ao arquipélago mais 60 milhões de euros em juros.

O documento será discutido na Assembleia Legislativa Regional nos dias 22 e 23 de julho, e uma das medidas já anunciadas é a criação de um fundo para apoiar a exportação de produtos agrícolas.