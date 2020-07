Versátil, confortável e cheio de estilo!

Viatura nacional, a gasóleo, com registo e com revisões na marca. Equipada com motor 2.0 diesel de 150 cavalos de potência, o que proporciona um excelente andamento. Pack design exterior Off-Road. Valor: 26.900€

Versão Cooper D, com muito equipamento opcional: espelhos retrovisores rebatíveis electricamente; faróis LED; jantes 17 Mini Spoke, forro do tejadilho em antracite; tejadilho e espelhos em preto; interior Cooper S com bancos desportivos em pele e parte em tecido; vidros traseiros escuros; barras no tejadilho; kit iluminação interior, faróis de nevoeiro Led; sistema Active Guard, sensores de estacionamento à frente e atrás, entre outros. Serviço de manutenção incluído até 5 anos ou até 80.000 kms.

Possibilidade de retoma mesmo com dívida. Garantia de 12 meses, por mútuo acordo.

Financiamento desde 342,27 euros por mês, sem entrada inicial.

Nota: A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem pode ser considerada vinculativa.

Megamotor

Contactos:

291934107/913454545/913454540

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco Nº 88

9125-018 Santa Cruz, Caniço

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 9h às 19h e ao sábado das 9h às 18h.